У районі Селидового російські окупанти вбили 4 полонених військових НГУ

24 жовтня стало відомо про черговий воєнний злочин російських окупантів. Відомо, що росіяни вбили чотирьох полонених військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі м. Селидове. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. Надалі представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та під час пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.





Раніше ми писали, що 18 жовтня о 14.38 військові РФ під час наступу на позиції ЗСУ в Покровському районі захопили в полон двох українських бійців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям униз. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли з автоматів.