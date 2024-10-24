Нардеп назвала «полным провалом» госполитику по поддержке переселенцев в Украине

Государственная политика по поддержке переселенцев полностью провалена и «как фиговый листок» прикрывается копеечными выплатами, сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Так она прокомментировала заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что ВПЛ возвращаются на оккупированные территории.

Отмечается, что главная и базовая потребность ВПЛ – это собственное жилье. Помочь должны две государственные программы – «єВідновлення» и «єОселя». Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке. Звучит солидно, но это только на бумаге.

Как объясняет нардеп, государственная ипотечная программа «єОселя» недоступна для ВПЛ, и «только единицы смогли ею воспользоваться».

В настоящее время оккупанты разворачивают масштабную информационную кампанию.

«Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тысяч рублей (19 тысяч гривен) компенсации за квадратный метр разрушенного жилья. А мы тем временем проводим бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы», — отметила Шуляк.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от войны семьи в восьми областях Украины могут получить гранты от международного донора. Целью инициативы является поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате вооруженного конфликта. В частности, внутренне перемещенных домохозяйств или тех, которые вернулись домой после перемещения.