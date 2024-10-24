Нардеп назвала «повним провалом» держполітику щодо підтримки переселенців в Україні

Державну політику з підтримки переселенців повністю провалено і «як фіговий листок» прикривають копійчаними виплатами, повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Так вона прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що ВПО повертаються на окуповані території.

Зазначається, що головна та базова потреба ВПО — це власне житло. Допомогти мають дві державні програми – «єВідновлення» та «єОселя». Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок по іпотеці. Звучить солідно, але це лише на папері.

Як пояснює нардеп, державна іпотечна програма «єОселя» недоступна для ВПО, і «тільки одиниці змогли нею скористатися».

Наразі окупанти розгортають масштабну інформаційну кампанію.

«Звичайно, у цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тисяч рублів (19 тисяч гривень) компенсації за квадратний метр зруйнованого житла. А ми тим часом проводимо нескінченні форуми та круглі столи щодо повернення українців з-за кордону», — зазначила Шуляк.

Раніше повідомлялося, що сім'ї, що постраждали від війни, у восьми областях України можуть отримати гранти від міжнародного донора. Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, що повернулися додому після переміщення.