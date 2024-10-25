ВСУ уничтожили технику РФ на миллионы долларов в Курской области

«Дорога смерти» в Курской области. Фото: кадр из видео

На дороге смерти в Курской области украинские десантники уничтожили кучу российской техники на миллионы долларов. Видео с результатами работы военных ВСУ обнародовали в 82 ОДШБр.



Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады продемонстрировали как выглядит дорога протяженностью всего в 14 км между российскими населенными пунктами Снагость и Зеленый Шлях.

Места уничтоженной техники РФ в Курской области. Фото: кадр из видео

На этом участке из уничтоженной техники можно увидеть БТРы, танки Т-72, БМД, БМ-3 СТС «Ахмат», БМ «Тигр», МТ-ЛБ и другие.



Десятки машин, которые остановили Силы обороны на этом отрезке дороги стоят более 4 050 800 млн долларов.



«Дорога смерти в Курской области. Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение», — отметили десантники 82 ОДШБр.



Бойцы 82 ОДШБр подтвердили, что наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты.



Напомним, армия РФ за сутки потеряла 1630 солдат и 34 артсистемы. Ранее сообщалось, что при стрельбе у российской гаубицы разорвало ствол.