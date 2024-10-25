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ЗСУ знищили техніку РФ на мільйони доларів у Курській області

25 жовтня 2024, 11:30

ЗСУ знищили техніку РФ на мільйони доларів у Курській області

«Дорога смерті» у Курській області. Фото: кадр із відео «Дорога смерті» у Курській області. Фото: кадр із відео

На дорозі смерті у Курській області українські десантники знищили купу російської техніки на мільйони доларів. Відео з результатами роботи військових ЗСУ оприлюднили у 82 ОДШБр.

Бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади продемонстрували, як виглядає дорога протяжністю всього 14 км між російськими населеними пунктами Снагость та Зелений Шлях.

Місця знищеної техніки РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

На цій ділянці зі знищеної техніки можна побачити БТРи, танки Т-72, БМД, БМ-3 СТС «Ахмат», БМ «Тигр», МТ-ЛБ та інші.

Десятки машин, які зупинили Сили оборони на цьому відрізку дороги коштують понад 4 050 800 млн доларів.

«Дорога смерті у Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки», — зазначили десантники 82 ОДШБр.

Бійці 82 ОДШБр підтвердили, що найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти росіян.

Нагадаємо, армія РФ за добу втратила 1630 солдатів та 34 артсистеми. Раніше повідомлялося, що під час стрілянини у російської гаубиці розірвало стовбур.

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