В России рекордно выросло число мужчин с инвалидностью

В России зарегистрировали рекордное за последние восемь лет число мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет, сообщает «Верстка». Издание проанализировало данные Фонда пенсионного и социального страхования РФ.



В прошлом году в России было зарегистрировано 2,17 миллиона мужчин с инвалидностью в возрастной категории от 31 года до 59 лет — это рекордный показатель за последние восемь лет.



В 2022 году в России официально было 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. Таким образом, в 2023 году этот показатель вырос на 507 тысяч или на 30%. Это рекордный рост за последние восемь лет.



Предыдущее максимальное значение было в 2020 году — тогда число мужчин с инвалидностью в категории 31-59 лет составляло 2 млн человек. Чуть ниже этот показатель был в 2016 году — 1,97 млн. За предыдущие годы данные о количестве людей с инвалидностью не публиковались.



Также в 2023 году был зафиксирован один из самых больших показателей в категории мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет — 290 тысяч человек. Больше это число было только в 2016 и 2017 годах — 319 тысяч и 302 тысячи соответственно. Данные об этой категории за 2022 год Росстат скрыл.



«Верстка» пишет, что эксперты, опрошенные журналистами, связывают такой скачок показателей войной России против Украины.

Москва скрывает данные о потерях в войне — не указывается число погибших так же, как и тех, что были ранены и получили инвалидность.



В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ журналисты установили гибель 46 678 российских военных.