Сырский опроверг заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Hromadske

Заявление главы Кремля Владимира Путина о якобы «окружении» Вооруженных сил Украины в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны РФ безвозвратно потеряла тысячи военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил главком, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал агрессора.

«Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», — добавил он.

С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:

6662 — безвозвратные;

10446 — санитарные;

711 были взяты в плен.

В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы «успехах» российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой «спецоперации» и «окружении», а также «потерях» украинских войск в Курской области.