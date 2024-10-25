Сырский опроверг заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области РФ

Заявление главы Кремля Владимира Путина о якобы «окружении» Вооруженных сил Украины в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны РФ безвозвратно потеряла тысячи военных.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как отметил главком, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал агрессора.
«Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», — добавил он.
С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:
В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:
Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы «успехах» российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой «спецоперации» и «окружении», а также «потерях» украинских войск в Курской области.
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