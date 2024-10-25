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Сирський спростував заяву Путіна про оточення ЗСУ у Курській області РФ

25 жовтня 2024, 15:36

Сирський спростував заяву Путіна про оточення ЗСУ у Курській області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Hromadske Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Hromadske

Заява глави Кремля Володимира Путіна про нібито «оточення» Збройних сил України в Курській області є відвертою дезінформацією. З початку операції Сил оборони РФ безповоротно втратила тисячі військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив головком, слова Путіна є відвертою дезінформацією, яка не відображає реальної ситуації. Водночас, Сили оборони продовжують активні дії на Курському напрямку і вже третій місяць поспіль знищують бойовий потенціал агресора.

«Незважаючи на величезний тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці», — додав він.

З 8 серпня, з початку операції на території Курської області, російська армія втратила на цій ділянці 17 819 військових, серед яких:

  • 6662 — безповоротні;
  • 10446 — санітарні;
  • 711 було взято в полон.

Зокрема втрати росіян у озброєнні та військовій техніці склали:

  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню

Під час останнього саміту БРІКС Путін стверджував про нібито «успіхи» російських військових на лінії зіткнення в рамках так званої «спецоперації» та «оточення», а також «втрат» українських військ у Курській області.

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