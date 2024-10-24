Путин утверждает, что в Курской области российские войска окружили 2 тысячи украинских бойцов

Российский президент Владимир Путин утверждает, что в Курской области якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских военных. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что российские военные «приступили к ликвидации» военных, проводящих Курскую операцию.



«Группировка ВСУ в Курской области блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно, российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — заявил Путин.



Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в Курской области авиация РФ продолжает равнять с землей свои деревни и города. К примеру, с начала суток российские самолеты нанесли 16 авиаударов 18 КАБ по собственной территории.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область.



Украинские военнослужащие могут покинуть территорию Курской области РФ в ближайшие недели или месяцы, считает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.



По данным украинской разведки, северокорейские военные должны прибыть именно в Курскую область РФ.