Российский удар по Киеву и области: ранены 7 человек, 1 — погиб

Число пострадавших от атаки БпЛА по Соломенскому району Киева увеличилось до шести. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.



«В результате атаки на Киев российских БПЛА в Соломенском районе погиб один человек, пострадали шесть человек, один из них госпитализирован. Другим оказали помощь на месте», — сказано в сообщении.



Возгорание произошло на трех этажах. Жителей эвакуировали.



Кроме этого утром в субботу спасатели сообщили последствиях атак российских беспилотников по Киевской области. В Ирпене из-за падения обломков загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать.



На Бориспольщине повреждены частный жилой дом и гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна, пострадал 13-летний ребенок.



На Обуховщине загорелась крыша жилого дома.