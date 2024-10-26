Російський удар по Києву та області: поранено 7 осіб, одна — загинула

Число постраждалих від атаки БпЛА у Солом'янському районі Києва збільшилося до шести. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.



«Внаслідок атаки на Київ російських БПЛА у Солом'янському районі загинула одна людина, постраждали шестеро людей, одна з них госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці», — сказано у повідомленні.



Займання сталося на трьох поверхах. Мешканців евакуювали.



Крім цього, вранці в суботу рятувальники повідомили про наслідки атак російських безпілотників по Київській області. В Ірпені через падіння уламків спалахнув двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати.



На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок та гараж, у двоповерховому гуртожитку вибито вікна, постраждала 13-річна дитина.



На Обухівщині спалахнув дах житлового будинку.