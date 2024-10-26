Российские войска обстреляли пять населенных пунктов Донетчины — сводка полиции

За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 2 511 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Как сообщили правоохранители, оккупанты стреляли по пяти населенным пунктам Донетчины: городе Торецк, поселке Донецкое, селах Веролюбовка, Максимовка, Рай-Александровка.

Повреждены 10 гражданских объектов, из них 6 жилых домов.

На Донецкое войска РФ сбросили две бомбы «УМПБ Д-30СН» — ранен мирный житель, порождено учебное заведение.

По Рай-Александровке оккупанты нанесли тройной удар бомбами «УМПБ Д-30СН» так, что разрушениям подвергся сельскохозяйственный объект.



В Веролюбовке в результате артобстрела повреждены 4 частных дома, в Максимовке — два дома и гараж.