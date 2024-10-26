Російські війська обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини — зведення поліції

За добу поліція Донецької області зафіксувала 2511 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили правоохоронці, окупанти стріляли по п'яти населених пунктах Донеччини: місті Торецьк, селищі Донецьке, селах Веролюбівка, Максимівка, Рай-Олександрівка.

Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, із них 6 житлових будинків.

На Донецьке війська РФ скинули дві бомби «УМПБ Д-30СН» — поранено мирного жителя, породжено навчальний заклад.

По Рай-Олександрівці окупанти завдали потрійного удару бомбами «УМПБ Д-30СН» так, що руйнувань зазнав сільськогосподарський об'єкт.



У Веролюбівці внаслідок артобстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, у Максимівці — два будинки та гараж.