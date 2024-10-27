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Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

27 октября 2024, 14:14

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

Ярослава Магучих — лучшая легкоатлетка Европы 2024. Фото: НОК Украины Ярослава Магучих — лучшая легкоатлетка Европы 2024. Фото: НОК Украины

Ярослава Магучих получила награду European Athletics Awards, став лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины и олимпийской команды Украины.

Этот год стал особенным для Ярославы:

  • стала олимпийской чемпионкой;
  • установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);
  • стала чемпионкой Европы;
  • одержала победу в финале Бриллиантовой лиги.

Отметим, что Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, однако только в этом году ей удалось победить.

«Для меня, как и для каждой украинки или украинца каждая победа важна, потому что это возможность показать, что мы боремся. И продолжаем это делать на всех полях. Наконец у меня есть и награда лучшей атлетки года в Европе. Она — для всех украинцев», — отметила Ярослава Магучих во время церемонии награждения.

Напомним, украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже.

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