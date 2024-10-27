Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

Ярослава Магучих получила награду European Athletics Awards, став лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины и олимпийской команды Украины.
Этот год стал особенным для Ярославы:
Отметим, что Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, однако только в этом году ей удалось победить.
«Для меня, как и для каждой украинки или украинца каждая победа важна, потому что это возможность показать, что мы боремся. И продолжаем это делать на всех полях. Наконец у меня есть и награда лучшей атлетки года в Европе. Она — для всех украинцев», — отметила Ярослава Магучих во время церемонии награждения.
Напомним, украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже.
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