Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

Ярослава Магучіх - найкраща легкоатлетка Європи 2024. Фото: НОК України

Ярослава Магучіх отримала нагороду European Athletics Awards, ставши найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України та олімпійської команди України.

Цей рік став особливим для Ярослави:

стала олімпійською чемпіонкою;

встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м);

стала чемпіонкою Європи;

здобула перемогу фіналі Діамантової ліги.

Зазначимо, що Ярослава у 2022 і 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте тільки цього року їй вдалося перемогти.



«Для мене, як і для кожної українки чи українця кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося. Й продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона — для всіх українців», — зазначила Ярослава Магучіх під час церемонії нагородження.



Нагадаємо, українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.