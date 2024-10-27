Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

Ярослава Магучіх отримала нагороду European Athletics Awards, ставши найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України та олімпійської команди України.
Цей рік став особливим для Ярослави:
Зазначимо, що Ярослава у 2022 і 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте тільки цього року їй вдалося перемогти.
«Для мене, як і для кожної українки чи українця кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося. Й продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона — для всіх українців», — зазначила Ярослава Магучіх під час церемонії нагородження.
Нагадаємо, українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.
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