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Российские оккупанты убили мужчину в Николаевской области

28 октября 2024, 09:05

Российские оккупанты убили мужчину в Николаевской области

Российская армия вечером, 27 октября, ударила по Николаевской области. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, повреждены дома и уничтожен служебный автомобиль полиции. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Вчера, 27 октября, враг семь раз атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В селе Дмитровка один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте», — отметил он.

По словам Кима, двумя другими FPV-дронами российские военные обстреляли полицейских, которые прибыли на вызов.

В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали.

Ранее мы писали, что ночью 28 октября российские войска ударили по девятиэтажному дому в Холодногорском районе Харькова. 

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