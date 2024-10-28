Российские оккупанты убили мужчину в Николаевской области

Российская армия вечером, 27 октября, ударила по Николаевской области. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, повреждены дома и уничтожен служебный автомобиль полиции. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Вчера, 27 октября, враг семь раз атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В селе Дмитровка один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте», — отметил он.



По словам Кима, двумя другими FPV-дронами российские военные обстреляли полицейских, которые прибыли на вызов.



В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали.



Ранее мы писали, что ночью 28 октября российские войска ударили по девятиэтажному дому в Холодногорском районе Харькова.