Авиация РФ ночью сбросила авиабомбу на девятиэтажку в Харькове: возник пожар, ранены семь человек

Последствия удара по девятиэтажке в Харькове. Фото: ГСЧС

Ночью 28 октября российские войска ударили по девятиэтажному дому в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



На месте возник пожар. В многоэтажке повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.



В результате обстрела ранены семь человек, среди них девушка 16 лет.



В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что авиабомба попала в девятый этаж дома.

Напомним, что 27 октября российская армия ударила возле почтового отделения в Херсоне, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения.