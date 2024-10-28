Російські окупанти вбили чоловіка на Миколаївщині

Російська армія ввечері, 27 жовтня, вдарила по Миколаївській області. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, пошкоджено будинки та знищено службовий автомобіль поліції. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Вчора, 27 жовтня, ворог сім разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. У селі Дмитрівка один із БПЛА потрапив до 43-річного чоловіка, який їхав мопедом. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці», — зазначив він.



За словами Кіма, двома іншими FPV-дронами російські військові обстріляли поліцейських, які прибули на виклик.



Внаслідок влучень сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.



Раніше ми писали, що вночі 28 жовтня російські війська вдарили по дев'ятиповерховому будинку в Холодногірському районі Харкова.