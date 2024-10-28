За сутки армия РФ обстреляла Донетчину более 10 раз, повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за прошедшие сутки, 27 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар российских оккупантов попали три района региона:

Покровский район. В Кураховской громаде ранен человек и повреждены 6 домов в Успеновке; повреждены 5 домов в Веселой Роще, 4 в Анновке и 1 в Дачном. В Мирнограде повреждены 17 домов.



Краматорский район. В Стародубовке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 10 частных домов, админздание, 2 линии электропередач и газопровод; в Марково повреждено админздание.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома, еще 1 — в Свято-Покровском. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.



Ранее мы писали, что российская армия вечером, 27 октября, ударила по Николаевской области. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, повреждены дома и уничтожен служебный автомобиль полиции.