За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 10 разів, пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 27 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар російських окупантів потрапили три райони регіону:

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину і пошкоджено 6 будинків в Успенівці; пошкоджено 5 будинків у Веселому Гаю, 4 в Ганнівці і 1 у Дачному. У Мирнограді пошкоджені 17 будинків.



Краматорський район. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджені 10 приватних будинків, адмінбудівля, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще 1 — у Свято-Покровському. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.



Раніше ми писали, що російська армія ввечері, 27 жовтня, вдарила по Миколаївській області. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, пошкоджено будинки та знищено службовий автомобіль поліції.