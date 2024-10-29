Норвегия выделит почти 120 млн евро на ПВО для Украины

Норвегия вместе с другими странами окажут финансовую поддержку Украине. Таким образом, наши военнослужащие получат еще одну систему Patriot от Румынии. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
«Норвегия выделит 1,4 млрд норвежских крон (около 120 млн евро) на финансирование расширения систем ПВО на Украине. Вместе с другими странами Норвегия предоставляет финансирование, которое позволит Румынии отправить систему ПВО Patriot на Украину», — заявил он.
По его словам, российские атаки продолжаются безостановочно, и Украине нужно больше противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.
«Предоставление противовоздушной обороны Украине является приоритетным направлением для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине приобрести новую систему ПВО Patriot. Улучшение противовоздушной обороны было одной из самых важных потребностей Украины с начала войны. Поддержка Украины со стороны Норвегии основана на том, в чем больше всего нуждается Украина, и мы продолжим оказывать поддержку до тех пор, пока это будет необходимо», — резюмировал глава норвежского правительства.
Ранее мы писали, что компания Rheinmetall передала Силам обороны Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder для проведения оборонительной кампании против российских оккупантов.
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