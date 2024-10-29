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Норвегія виділить майже 120 млн євро на ППО для України

29 жовтня 2024, 15:46

Норвегія виділить майже 120 млн євро на ППО для України

Норвегія разом з іншими країнами нададуть фінансову підтримку Україні. Таким чином наші військовослужбовці отримають ще одну систему Patriot від Румунії. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

«Норвегія виділить 1,4 млрд норвезьких крон (близько 120 млн євро) на фінансування розширення систем ППО в Україні. Разом з іншими країнами Норвегія надає фінансування, яке дозволить Румунії відправити систему ППО Patriot до України», — заявив він.

За його словами, російські атаки продовжуються безупинно, і Україні потрібно більше протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

«Надання протиповітряної оборони Україні є пріоритетним напрямком для Норвегії, і я дуже радий, що ми можемо допомогти Україні придбати нову систему ППО Patriot. Поліпшення протиповітряної оборони було однією з найважливіших потреб України з початку війни. Підтримка України з боку Норвегії полягає в тому, чого найбільше потребує Україна, і ми продовжимо надавати підтримку доти, доки це буде необхідно», — резюмував глава норвезького уряду.

 Раніше ми писали, що компанія Rheinmetall передала Силам оборони України ще 20 бойових машин піхоти Marder для проведення оборонної кампанії проти російських окупантів.

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