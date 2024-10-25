Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Компания Rheinmetall передала Силам обороны Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder для проведения оборонительной кампании против российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Поставка будет осуществлена в конце третьего квартала 2024 года. Таким образом, общее количество боевых машин, прямо или косвенно поставленных в Украину в рамках так называемого кольцевого обмена, составит около 200 единиц, причем трехзначное число из них — это боевые машины пехоты Marder 1A3», — говорится в сообщении.



Кроме того, в рамках кольцевого обмена Rheinmetall поставил двузначное количество боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard. Последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного количества миллионов евро.



Боевые машины Marder для Украины оснащены современным лазерным дальномером, что позволяет значительно повысить точность поражения целей на поле боя.





Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украину поступил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о 1,1 млрд долларов.