В Соломенском районе Киева обломки дрона ранили девять человек

Пожар после удара дрона в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня, 30 октября, в жилом доме в Соломенского района, куда попали обломки дрона, пострадали девять человек. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.



«Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте. Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали. Медики тоже дежурят на месте», — сообщил Кличко.

Пожар после удара дрона в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС Киева

По информации ГСЧС Украины, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки.



Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 — выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек — пострадали.

Пожар после удара дрона в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС Киева

Также пожар возник в 8-этажном административном здании. Напомним, 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон для жилого фонда.