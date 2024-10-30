У Солом'янському районі Києва уламки дрона поранили дев'ятьох людей

Пожежа після удару дрона в Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 30 жовтня, у житловому будинку Солом'янського району, куди потрапили уламки дрона, постраждали дев'ятеро людей. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.



«Серед них - 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці. Пожежу у житловому будинку на Солом'янському районі ліквідували. Медики теж чергують на місці», - повідомив Кличко.

Пожежа після удару дрона у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС Києва

За інформацією ДСНС України, внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на 2 та 3 поверхах дев'ятиповерхівки.



Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одна людина врятована. 9 осіб – постраждали.

Пожежа після удару дрона у Солом'янському районі Києва. Фото: ДСНС Києва

Також пожежа виникла у 8-поверховій адміністративній будівлі. Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду.