В Киеве отопительный сезон начнется с 30 октября — Кличко

С 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон для жилого фонда. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание. Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября», — заявил глава столицы.



Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.



Напомним, жителям Донецкой и Луганской областей предоставят одноразовую денежную помощь в течение отопительного сезона 2024/2025.