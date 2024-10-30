В Константиновке не будет воды: причина

Поврежден водопровод Белокузьминовской насосной станции в городе Константиновка Донецкой области. В связи с этим в городе не будет воды 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В связи с аварийно-ремонтными работами 30.10.2024 с 8:00 остановлена подача воды из Белокузьминовского водовода до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали граждан экономно относится к водному ресурсу.





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