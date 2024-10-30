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У Костянтинівці не буде води: причина

30 жовтня 2024, 09:10

У Костянтинівці не буде води: причина

Пошкоджено водопровід Білокузьминівської насосної станції у місті Костянтинівка Донецької області. У зв'язку із цим у місті не буде води 30 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами 30.10.2024 з 8:00 зупинено подачу води з Білокузьмінівського водоводу до закінчення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали громадян ощадливо ставитися до водного ресурсу.



 Раніше ми писали, що з 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду.

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