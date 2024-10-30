У Костянтинівці не буде води: причина

Пошкоджено водопровід Білокузьминівської насосної станції у місті Костянтинівка Донецької області. У зв'язку із цим у місті не буде води 30 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами 30.10.2024 з 8:00 зупинено подачу води з Білокузьмінівського водоводу до закінчення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали громадян ощадливо ставитися до водного ресурсу.





Раніше ми писали, що з 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду.