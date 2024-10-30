Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергообъектам — FT

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Киев якобы стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые были близки к договоренности в августе, до того, как ВСУ зашли в Курскую область РФ.

«Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении переговоров. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах», — сказал дипломат, информированный о переговорах.

Как пишет издание, соглашение ознаменовало бы деэскалацию войны.

По словам источника Financial Times, Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами.

«И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на энергосеть Украины и российские нефтеперерабатывающие мощности является их взаимным интересом. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области, где они все еще контролируют около 600 квадратных километров территории», — пишет газета.

В рамках украинской кампании было поражено по меньшей мере девять из 32 крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Достижение такого соглашения означало бы самую большую деэскалацию с начала войны в Украине, отмечает газета.

Однако Путин вряд ли согласится на сделку, пока ВСУ не покинут Курскую область, рассказал FT бывший высокопоставленный чиновник Кремля, знакомый с ходом переговоров. Пока украинцы находятся в Курской области, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре, сказал источник газеты.

Украина планирует продолжать удары по территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, сказал газете источник среди украинских чиновников. Таким образом, по его словам, Киев рассчитывает оказать давление на Россию и склонить ее к переговорам. Он отметил, что у Киева нет других серьезных рычагов, чтобы заставить Москву участвовать в переговорах.

Прошлой осенью Россия и Украина уже пришли к негласному соглашению не бить по энергетическим объектам друг друга, рассказали источники FT. Это «соглашение» должно было стать первым шагом к официальной сделке, однако в феврале и марте Украина возобновила атаки БПЛА на российские нефтяные объекты. Москва сочла, что негласное соглашение было нарушено, пишет FT.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался от комментириев. Офис Зеленского к моменту публикации не ответил на запросы, пишет FT.