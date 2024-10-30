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Україна та Росія ведуть переговори про взаємне припинення ударів по енергооб'єктах — FT

30 жовтня 2024, 10:35

Україна та Росія ведуть переговори про взаємне припинення ударів по енергооб'єктах — FT

Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Київ нібито прагне відновити переговори за посередництвом Катару, які були близькі до домовленості в серпні, до того, як ЗСУ зайшли до Курської області РФ.

«Існують дуже ранні розмови щодо потенційного поновлення переговорів. Наразі йдуть розмови про енергетичні об'єкти», — сказав дипломат, поінформований про переговори.

Як пише видання, угода ознаменувала б деескалацію війни.

За словами джерела Financial Times, Москва та Київ уже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їх спецслужбами.

«І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на енергомережу України та російські нафтопереробні потужності є їхнім взаємним інтересом. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, доки російські війська не витіснять українські з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 квадратних кілометрів території», — пише газета.

В рамках української кампанії було вражено щонайменше дев'ять із 32 великих нафтопереробних заводів Росії.

Досягнення такої угоди означало б найбільшу деескалацію з початку війни в Україні, зазначає газета.

Однак Путін навряд чи погодиться на угоду, доки ВСУ не покинуть Курську область, розповів FT колишній високопосадовець Кремля, знайомий з переговорами. Поки українці перебувають у Курській області, Путін битиме по енергетичній інфраструктурі, сказало джерело газети.

Україна планує продовжувати удари по території Росії, у тому числі по нафтопереробних заводах, сказало газеті джерело серед українських чиновників. Таким чином, за його словами, Київ розраховує чинити тиск на Росію та схилити її до переговорів. Він зазначив, що Київ не має інших серйозних важелів, щоб змусити Москву брати участь у переговорах.

Минулої осені Росія та Україна вже дійшли негласної угоди не бити по енергетичних об'єктах один одного, розповіли джерела FT. Ця «угода» мала стати першим кроком до офіційної угоди, однак у лютому та березні Україна відновила атаки БПЛА на російські нафтові об'єкти. Москва визнала, що негласна угода була порушена, пише FT.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. Офіс Зеленського на момент публікації не відповів на запити, пише FT.

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