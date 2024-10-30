В Дружковке дрон ударил по фермерскому хозяйству, ранен мужчина

В результате ночной атаки беспилотников на Дружковку ранен мужчина. Об этом сообщила городская военная администрация утром 30 октября.

Отмечается, что атаке подверглось фермерское хозяйство.

В ГВА также напомнили, что 29 октября под ударом оказались жилые дома в поселке Алексеево-Дружковка. В результате обстрела там получили ранения пять человек, из них — двое детей.

«Существенные повреждения получили 6 многоквартирных домов и 18 нежилых зданий, 2 трактора, комбайн, 4 автомобиля, мопед и прицеп. Кроме того, уничтожено 15 единиц скота», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинская помощь и госпитализировали в лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что сегодня после полуночи Дружковка подверглась атаке ударных дронов. По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», ночью над городом были слышны характерные звуки работающих беспилотников. После этого с разницей приблизительно в 20 – 30 минут прогремели как минимум три взрыва.