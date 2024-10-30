У Дружківці дрон ударив по фермерському господарству, поранено чоловіка

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дружківку поранено чоловіка. Про це повідомила міська військова адміністрація зранку 30 жовтня.

Зазначається, що удару зазнало фермерське господарство.

У МВА також нагадали, що 29 жовтня під ударом опинилися житлові будинки у селищі Олексієво-Дружківка. Внаслідок обстрілу там зазнали поранень п'ятеро людей, з них двоє дітей.

«Суттєвих пошкоджень дістали 6 багатоквартирних будинків та 18 нежитлових будівель, 2 трактори, комбайн, 4 автомобілі, мопед та причіп. Крім того, знищено 15 одиниць худоби», — йдеться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу та госпіталізували до лікувальних закладів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні після опівночі Дружківка зазнала атаки ударних дронів. За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», вночі над містом було чути характерні звуки працюючих безпілотників. Після цього з різницею приблизно о 20 – 30 хвилин пролунали щонайменше три вибухи.