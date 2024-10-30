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РФ стреляет по мирным людям и стирает Мирноград: как происходит эвакуация людей

30 октября 2024, 14:59

РФ стреляет по мирным людям и стирает Мирноград: как происходит эвакуация людей

В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация, ситуация в регионе становится с каждым днем все хуже. В городе нет ни одного целого дома, кроме того, отсутствует вода, газ и свет. Как проходит эвакуация — в материале «Новостей Донбасса».

Армия РФ наносит удары по гражданским и днем, и ночью, стирая город с лица земли.

«Вот так постоянно обстреливают людей. Ни одного военного… ни одного военного там, где мы появляемся нет, они стреляют по мирным людям. Мирным людям некуда деваться, потому что многие возвращаются. Нет им возможности где жить», — рассказал волонтер Олег.

Как отмечается, волонтеры вынуждены ходить пешком по районам города, искать людей, чтобы их эвакуировать. Сейчас в Мирнограде практически нет связи, это усложняет работу.

По словам волонтера, некоторые организации предоставляют нуждающимся жилье в Кривом Роге и Днепре.

Многие жители уезжают из города вместе со своими домашними питомцами.

Из Покровска и Мирнограда за последние два месяца уехали более 30 тысяч человек. В Мирноград на момент начала интенсивного наступления российских войск на город находилось более двух с половиной тысяч детей, их всех эвакуировали.

Что необходимо сделать, чтобы выехать из Донецкой области:

1.Оставить заявку по телефонам:
 0 800 500 121, (073) 050-01-21

2. Добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду.

Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действуют номера: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Ранее мы писали, что в Покровской громаде Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. С начала октября спасатели вывезли 48 человек.

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