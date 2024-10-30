РФ стріляє по мирним людям та стирає Мирноград: як відбувається евакуація людей

У Мирнограді Донецької області триває евакуація, ситуація в регіоні стає з кожним днем дедалі гіршою. У місті немає жодного цілого будинку, крім того, відсутня вода, газ та світло. Як відбувається евакуація — у матеріалі «Новин Донбасу».



Армія РФ завдає ударів по цивільних і вдень, і вночі, стираючи місто з землі.



«Ось так постійно обстрілюють людей. Жодного військового... жодного військового там, де ми з'являємося немає, вони стріляють у мирних людей. Мирним людям нікуди подітися, бо багато хто повертається. Нема їм можливості де жити», — розповів волонтер Олег.



Як зазначається, волонтери змушені ходити пішки районами міста, шукати людей, щоб їх евакуювати. Нині у Мирнограді практично немає зв'язку, це ускладнює роботу.



За словами волонтера, деякі організації надають житло у Кривому Розі та Дніпрі.



Багато жителів їдуть з міста разом зі своїми домашніми улюбленцями.



З Покровська та Мирнограда за останні два місяці виїхали понад 30 тисяч людей. У Мирноград на момент початку інтенсивного наступу російських військ на місто перебувало понад дві з половиною тисячі дітей, їх усіх евакуювали.



Що потрібно зробити, щоб виїхати з Донецької області:



1. Залишити заявку за телефонами:

0 800 500 121, (073) 050-01-21



2. Дістатись місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда.



Для запису на евакуацію тяжкохворих та людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.



Раніше ми писали, що у Покровській громаді Донецької області продовжується евакуація місцевого населення . З початку жовтня рятувальники вивезли 48 людей.