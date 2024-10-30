Рассел Бентли. Фото из открытых источников

Обвиняемые в убийстве Рассела Бентли хотят вернуться на войну а Украине. Об этом сообщил российский телеканал RTVI со ссылкой на вдову Бентли

Людмила Бентли рассказала RTVI, что четверо военных, которых обвиняют в убийстве ее мужа, хотят подписать контракт с Минобороны и снова пойти воевать.

Их дело уже передано в Донецкий гарнизонный военный суд, однако, согласно недавно принятому закону, они могут подписать контракты до вынесения приговора.

Американец Рассел Бентли участвовал в войне с Украиной со стороны «ДНР» с 2014 года, позже он сотрудничал с пропагандистскими информагентствами Маргариты Симоньян как стрингер.

По данным СК, его до смерти запытали четверо военных из 5-й бригады. Чтобы скрыть убийство, они поместили тело Бентли в «Ладу», которую затем подорвали тротиловой шашкой.