Рассел Бентлі. Фото з відкритих джерел

Обвинувачені у вбивстві Рассела Бентлі хочуть повернутися на війну в Україні. Про це повідомив російський телеканал RTVI із посиланням на вдову Бентлі.

Людмила Бентлі розповіла RTVI, що четверо військових, яких звинувачують у вбивстві її чоловіка, хочуть підписати контракт із Міноборони та знову піти воювати.

Їхню справу вже передали до Донецького гарнізонного військового суду, проте, згідно з нещодавно прийнятим законом, вони можуть підписати контракти до винесення вироку.

Американець Рассел Бентлі брав участь у війні з Україною з боку «ДНР» з 2014 року, пізніше співпрацював з пропагандистськими інформагентствами Маргарити Симоньян як стрінгер.

За даними СК, його до смерті запитали четверо військових із 5-ї бригади. Щоб приховати вбивство, вони помістили тіло Бентлі в Ладу, яку потім підірвали тротиловою шашкою.