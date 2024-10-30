«Часов Яр выглядит довольно страшно»: в ГВА рассказали о ситуации в городе

Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

Российская армия использует весь имеющийся арсенал для ударов по городу Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.



По его словам, город выглядит довольно страшно.



«Сейчас бои ведутся очень близко. Враг использует фактически весь имеющийся арсенал. Им действительно безразлично, по ком и чему наносить удары. Последние несколько недель россияне снова начали разбрасывать по городу мины «Лепестки», от которых страдают местные жители. Из-за того, что эти мины бывают разных цветов, а сейчас осень и на дороге много мусора, их очень трудно увидеть», – отметил Чаус.



Начальник Часовоярской ГВА заявил, что в городе остается около 400 людей.

Напомним, что город Покровск Донецкой области полностью заблокируют для обороны.