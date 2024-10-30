«Часів Яр виглядає доволі страшно»: у МВА розповіли про ситуацію в місті

Часів Яр. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Російська армія використовує весь арсенал для ударів по місту Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.



За його словами, місто виглядає доволі страшно.



«Зараз бої точаться дуже близько. Ворог використовує практично весь арсенал. Їм справді байдуже, по кому і чому завдавати ударів. Останні кілька тижнів росіяни знову почали розкидати по місту міни «Пелюстки», від яких страждають місцеві жителі. Через те, що ці міни бувають різних кольорів, а зараз осінь та на дорозі багато сміття, їх дуже важко побачити», – наголосив Чаус.



Начальник Часовоярської МВА заявив, що у місті залишається близько 400 людей.

Нагадаємо, що місто Покровськ Донецької області повністю заблокують для оборони.