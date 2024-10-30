Украинские войска отбили штурм армии РФ и удержали позицию под Покровском: командующий НГУ показал видео

Штурмовики войск России на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы бригады НГУ «Червона калина» уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, россияне пытались захватить позицию нацгвардейцев.

«Наши военные удерживали одну из позиций на Покровском направлении, которую враг хотел отбить, проводя постоянные внезапные штурмы. И на этот раз российские оккупанты готовились к штурму основательно – стремительный заезд, высадка и атака, во время которой обильно забрасывали наших бойцов гранатами. Враг рассчитывал, что внезапность и превосходящие силы заставят украинских защитников растеряться. Но оккупанты просчитались», – сказал Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что подпустив войска РФ к позициям, нацгвардейцы координировано применили по штурмовикам все средства поражения.

«Тех россиян, которые пережили артиллерию и дроны, догнали пули нацгвардейцев. Позиция удержана. Враг уничтожен», – резюмировал он.

Напомним, что 5-я штурмовая бригада ВСУ также отбила российский штурм на Покровском направлении.