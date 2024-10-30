Українські війська відбили штурм армії РФ та утримали позицію під Покровськом: командувач НГУ показав відео

Штурмовики військ Росії на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці бригади НГУ «Червона калина» знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, росіяни намагалися захопити позицію нацгвардійців.

«Наші військові утримували одну із позицій на Покровському напрямку, яку ворог хотів відбити, проводячи постійні раптові штурми. І цього разу російські окупанти готувалися до штурму ґрунтовно – стрімкий заїзд, висадка та атака, під час якої рясно закидували наших бійців гранатами. Ворог розраховував, що раптовість і переважаючі сили змусять українських захисників розгубитися. Але окупанти прорахувалися», – сказав Півненко.

Командувач НГУ зазначив, що підпустивши війська РФ до позицій, нацгвардійці координовано застосували по штурмовиках усі засоби ураження.

«Тих росіян, які пережили артилерію та дрони, наздогнали кулі нацгвардійців. Позиція утримана. Ворог знищений», – резюмував він.

Нагадаємо, що 5-та штурмова бригада ЗСУ також відбила російський штурм на Покровському напрямку.