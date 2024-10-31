Россияне сбросили авиабомбы на село Улаклы Волновахского района: есть повреждения

Оккупационная армия РФ 31 октября атаковала село Улаклы Волновахского района Донецкой области, применив авиационные бомбы. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Состоялся вражеский обстрел села Улаклы Волновахского района — предварительно четырьмя управляемыми авиабомбами «КАБ — 100»», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что повреждено здание учебного заведения, магазины и линии электропередач. Информации о пострадавших не поступало.



Ранее мы писали, что российские войска дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Под удар попал поселок Шевченко и частный сектор города Покровск.