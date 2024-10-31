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Армия РФ дважды за сутки атаковала Покровскую громаду: повреждены дома

31 октября 2024, 10:56

Армия РФ дважды за сутки атаковала Покровскую громаду: повреждены дома

За прошедшие сутки, 30 октября, российские войска дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Под удар попал поселок Шевченко и частный сектор города Покровск. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«30 октября в 11:40 состоялся обстрел со стороны РОВ вблизи поселка Шевченко. Снаряд попал в поле, в результате чего произошло возгорание сухой травы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что около 20:00 была атакована центральная часть Покровска. Россияне попали в частный сектор города, в котором повреждены несколько жилых домов.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что в ночь на 31 октября российская армия нанесла удар по Краматорску Донецкой области. Была атакована промышленная зона. 

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