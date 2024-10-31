Росіяни скинули авіабомби на село Улакли Волноваського району: є пошкодження

Окупаційна армія РФ 31 жовтня атакувала село Улакли Волноваського району Донецької області, застосувавши авіаційні бомби. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл села Улакли Волноваського району — попередньо чотирма керованими авіабомбами «КАБ-100»», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що пошкоджено будівлю навчального закладу, магазини та лінії електропередач. Інформації щодо постраждалих не надходило.





Раніше ми писали, що російські військадвічі обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Під удар потрапило селище Шевченка та приватний сектор міста Покровськ.