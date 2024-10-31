«Укргаздобыча» запустила новую скважину

Группа «Нафтогаз» запустила скважину с дебитом 170 тыс. кубометров газа в сутки с помощью технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Об этом сообщает пресс-служба «Укргаздобычи».



До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. кубометров в сутки. Перед запуском обновленной скважины специалисты провели анализ геологической модели месторождения, просчитали все риски и составили специализированное оборудование для завершения скважин.



«Такая технология позволила привлечь к разработке залежи еще одного горизонта, а затем увеличить добычу газа на этой скважине», — отметил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Сергей Лагно.



Всего с начала года «Укргаздобыча» успешно применяет технологию ОРЭ на своих объектах.



С момента ввода в эксплуатацию скважин по технологии ОРЭ дополнительная добыча на конец текущего года составит более 50 млн куб м газа.



Напомним, в Финляндии суд арестовал активы РФ по ходатайству «Нафтогаза».