«Укргазвидобування» запустило нову свердловину

Група «Нафтогаз» запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). Про це повідомляє пресслужба «Укргазвидобування».



До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу. Перед запуском оновленої свердловини фахівці провели аналіз геологічної моделі родовища, прорахували всі ризики та становили спеціалізоване обладнання для завершення свердловин.



«Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині», - зазначив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора компанії Сергій Лагно.



Усього з початку року «Укргазвидобування» успішно застосовує технологію ОРЕ на своїх об'єктах.



З моменту введення в експлуатацію свердловин за технологією ОРЕ додатковий видобуток на кінець поточного року становитиме понад 50 млн куб м газу.



Нагадаємо, у Фінляндії суд заарештував активи РФ за клопотанням «Нафтогазу».