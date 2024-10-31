Оккупанты за сутки убили 2 жителей Кураховской громады Донетчины

Россияне атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

Всего за сутки в Кураховской громаде Донецкой области два человека погибли, еще двое — получили ранения. Российская армия атакует громаду с помощью авиационных бомб, ствольной артиллерии и FPV-дронов. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



Один человек погиб в результате обстрела села Берестки, также известно об одной жертве в селе Успеновка. Получили ранения двое местных граждан в селе Дальнее и в городе Курахово.





По словам Падуна, российские захватчики нанесли авиаудар двумя КАБами по центральной части города Курахово, было зафиксировано прямое попадание в двухэтажный дом. Известно, что повреждены многочисленные многоэтажки и торговые ряды рынка.



Кроме того, россияне сбросили две авиабомбы на село Сонцевка, в результате атаки повреждены здания и сооружения сельскохозяйственного хозяйства.



Падун добавил, что в Успеновке повреждены 3 частных жилых дома, состоялось прямое попадание в частный дом. Повреждено частное предприятие с последующим возгоранием зданий и сооружений, также повреждено учебное заведение.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 31 октября атаковала село Улаклы Волновахского района Донецкой области, применив авиационные бомбы. В результате удара есть повреждения.