Окупанти за добу вбили 2 мешканців Курахівської громади Донеччини

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Всього за добу в Курахівській громаді Донецької області двоє людей загинули, ще двоє — отримали поранення. Російська армія атакує громаду за допомогою авіаційних бомб, ствольної артилерії та FPV-дронів. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



Одна людина загинула внаслідок обстрілу села Берестки, також відомо про одну жертву в Успенівці. Отримали поранення двоє місцевих громадян у селі Дальнє та у місті Курахове.





За словами Падуна, російські загарбники завдали авіаудару двома КАБами по центральній частині міста Курахове, було зафіксовано пряме влучання в двоповерховий будинок. Відомо, що пошкоджено численні багатоповерхівки та торгові ряди ринку.



Крім того, росіяни скинули дві авіабомби на село Сонцівка, внаслідок атаки пошкоджено будинки та споруди сільськогосподарського господарства.



Падун додав, що в Успенівці пошкоджено 3 приватні житлові будинки, відбулося пряме влучання в приватний будинок. Пошкоджено приватне підприємство з подальшим займанням будівель та споруд, також пошкоджено навчальний заклад.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 31 жовтня атакувала село Улакли Волноваського району Донецької області, застосувавши авіаційні бомби. Внаслідок удару є пошкодження.