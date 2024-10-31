Финансовая помощь для ветеранов из Краматорска: в горсовете напомнили о действующих пособиях

В Краматорске с начала 2024 года действует управление по вопросам ветеранской политики. Как сообщает Краматорский городской совет, в течение последних нескольких месяцев в городе утвердили и внедрили несколько видов материальных пособий:

единовременная материальная помощь членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и погибших (умерших) защитников и защитниц Украины громады. Однако, данный вид помощи краматорчане получали и раньше согласно утвержденному в июле 2024 года Порядку предоставления единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих, членов добровольческих формирований, гражданских лиц;

ежегодная материальная помощь ветеранам войны — лицам с инвалидностью вследствие войны, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины;

единовременная материальная помощь при рождении ребенка (детей) в семье погибшего (умершего) ветерана войны, погибшего (умершего) защитника Украины;

ежегодная материальная помощь детям погибших (умерших) ветеранов войны, погибших (умерших) защитников и защитниц Украины для подготовки к учебному году);

единовременная материальная помощь лицам, впервые принятым на военную службу по контракту — на сумму 30 тыс. 280 грн (10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц);

на сумму 30 тыс. 280 грн (10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц); единовременная материальная помощь лицам, уволенным с военной службы из-за ранения, контузии, увечья, полученные при защите страны.

Также в 2025 году будет внедрена единовременная материальная помощь в случае освобождения из плена (50 тыс. грн на человека) и единовременная материальная помощь членам семей военнослужащего, который находится в плену или имеет статус пропавшего без вести (25 тыс. грн. на семью).