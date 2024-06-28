В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником

В городской больнице № 5 оккупированного Донецка старшеклассник брызнул перцовым баллончиком в лицо «ветерану СВО». Об этом стало известно из появившегося в сети видео.

Версии причин конфликта у сторон разнятся. По словам матери старшеклассника, участник боевых действий проявил агрессию первым, замахнувшись на ее сына. В свою очередь автор ролика утверждает, что «ветеран СВО» просто спросил: «Кто крайний?». И после этого молодой человек якобы брызнул баллончиком.

На вопрос автора ролика «Как вы относитесь к СВО?» мать подростка ответила, что она против войны.

У лікарні окупованого Донецька старшокласник бризнув перцевим балончиком в обличчя «ветерану СВО»



Версії причин конфлікту у сторін різняться. pic.twitter.com/eq5Lmp40QD — Новини Донбасу (@novostidnua) June 28, 2024

Напомним, что в оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку, он может избежать наказания.