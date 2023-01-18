Почти 7% ветеранов являются переселенцами — Минсоцполитики

Почти 7% ветеранов являются внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщает Минсоцполитики.



«Благодаря интеграции реестров Минсоцполитики и Минветеранов было определено, что из всех ветеранов, чьи данные содержатся в Едином государственном реестре ветеранов войны, 6,8% являются ВПЛ», — отметили в ведомстве.



В министерстве считают, что эта информация позволит определить первоочередные потребности ветеранов-переселенцев, а именно: обеспечение жильем, товарами первой необходимости, денежными выплатами от государства и международных организаций и реабилитацией.



«Интеграция реестров занимает очень важное значение в цифровизации страны. Поскольку обеспечивается скорость обмена информацией, оперативность ее обработки и минимизируется необходимость бумажных дел», — отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Напомним, в сентябре 2022 года Минсоцполитики, Минветеранов и Минцифры подписали договор об информационном взаимодействии по обмену сведениями из Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы. В частности, для обеспечения функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны.